A 25 anni meglio consegnare le pizze che studiare Medicina la frase della docente che ha indignato gli studenti

Ilfattoquotidiano.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Scoppia la polemica per le parole di una docente del semestre filtro dell’ Università Aldo Moro di Bari. “Dovrebbe studiare Medicina solo chi proviene dal liceo classico o scientifico” e “se avessi avuto un figlio di 25 anni lo avrei mandato a consegnare le pizze piuttosto che fargli seguire il semestre filtro” le parole riportate da alcuni studenti che poi le hanno segnalate. La denuncia è dell’associazione studentesca Udu Bari, che ha raccolto la testimonianza degli studenti presenti al termine della lezione. “Gli studenti si sono indignati e ce lo hanno riferito – conferma Adriano Porfido, dell’esecutivo di Udu Bari – A preoccuparci non è tanto il singolo episodio, ma l’impatto che queste frasi hanno avuto sugli studenti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

a 25 anni meglio consegnare le pizze che studiare medicina la frase della docente che ha indignato gli studenti

© Ilfattoquotidiano.it - “A 25 anni meglio consegnare le pizze che studiare Medicina”, la frase della docente che ha indignato gli studenti

In questa notizia si parla di: anni - meglio

Scontro con la moto, grave a 18 anni. Sta meglio il minore rimasto ferito

“Meglio tardi che mai”: Ghali prende la patente a 32 anni e festeggia. I fan ironici: “Proverai le prime uscite, i primi fermi della polizia, tutto questo non ha età”

I Meteora in concerto con il meglio della musica anni '80

25 anni meglio consegnare«Medicina dovrebbe studiarla chi viene da classico o scientifico. Iniziare a 25 anni? Meglio consegnare pizze»: a Bari bufera su una docente - Impegnata nel corso delle lezioni del cosiddetto semestre filtro della Facoltà di Medicina dell'università Aldo Moro. Da lagazzettadelmezzogiorno.it

"Iniziate Medicina a 25 anni? Meglio se consegnate le pizze": prof nella bufera per le frasi choc - "Questa facoltà dovrebbe farla solo chi viene dal liceo classico o scientifico", avrebbe aggiunto la docente. Lo riporta today.it

Cerca Video su questo argomento: 25 Anni Meglio Consegnare