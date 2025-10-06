a 25 anni meglio consegnare le pizze che studiare medicina la frase della docente che ha indignato gli studenti

Scoppia la polemica per le parole di una docente del semestre filtro dell’ Università Aldo Moro di Bari. “Dovrebbe studiare Medicina solo chi proviene dal liceo classico o scientifico” e “se avessi avuto un figlio di 25 anni lo avrei mandato a consegnare le pizze piuttosto che fargli seguire il semestre filtro” le parole riportate da alcuni studenti che poi le hanno segnalate. La denuncia è dell’associazione studentesca Udu Bari, che ha raccolto la testimonianza degli studenti presenti al termine della lezione. “Gli studenti si sono indignati e ce lo hanno riferito – conferma Adriano Porfido, dell’esecutivo di Udu Bari – A preoccuparci non è tanto il singolo episodio, ma l’impatto che queste frasi hanno avuto sugli studenti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

