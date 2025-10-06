9 ottobre | data da segnare sul calendario per i fan di Game of Thrones!

Dopo un 2025 piuttosto tranquillo per l’universo di Game of Thrones, sembra che le cose stiano finalmente per cambiare. Se il 2024 ci aveva regalato la seconda stagione di House of the Dragon — insieme a parecchie discussioni, persino con critiche dirette da George R.R. Martin — e aggiornamenti importanti sugli spin-off (tra cui la cancellazione del progetto su Jon Snow con Kit Harington e le riprese della prima stagione di A Knight of the Seven Kingdoms ), quest’anno è stato decisamente più silenzioso. Ma tutto cambierà il 9 ottobre 2025. In quella data, durante il New York Comic-Con, si terrà un panel dedicato proprio a A Knight of the Seven Kingdoms, con la partecipazione di George R. 🔗 Leggi su Nerdpool.it © Nerdpool.it - 9 ottobre: data da segnare sul calendario per i fan di Game of Thrones!

Tragedia di Rigopiano, confermata la data dell'appello bis a Perugia: in aula si torna il 10 ottobre

Omicidio Serena Mollicone, fissata la data dell’appello bis: il 22 ottobre si torna in aula

Regionali il 12 e 13 ottobre? Le opposizioni: "Data imposta, ci appelliamo alle autorità"

Penultima data del Testa e Cuore tour A Pedagaggi Sr 11 ottobre 2025 grazie Concerti Sicilia Vai su Facebook

Gli eventi dal 3 al 9 Ottobre 2025 della Sovraintendenza Capitolina - La settimana in arrivo è scandita da tante nuove attività promosse nei musei e sul territorio da Roma Capitale, Assessorato alla Cultura, ... Come scrive funweek.it

Libri: Caritas Italiana e ForumDD, il 9 ottobre a Roma presentazione di “Le parole del Giubileo” - È in programma per giovedì 9 ottobre a Roma la presentazione del volume “Le parole del Giubileo”, pubblicato da EDB e realizzato da Caritas Italiana con il Forum Disuguaglianze e Diversità. Come scrive agensir.it