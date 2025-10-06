7 ottobre sale la tensione per l' anniversario della strage di Hamas

Sale la tensione in vista della ricorrenza di domani per il 7 ottobre: due anni dalla strage di Hamas, in cui furono uccisi oltre 1200 israeliani, la maggior parte giovani, e 250 vennero rapiti. Il clima intorno a quella data non è dei migliori. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

7 ottobre sale la tensione per l anniversario della strage di hamas

© Tgcom24.mediaset.it - 7 ottobre, sale la tensione per l'anniversario della strage di Hamas

