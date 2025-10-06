7 Ottobre | Oroscopo almanacco accadde oggi proverbio e santo del giorno
Il 7 ottobre è il 280º giorno del calendario gregoriano. Mancano 85 giorni alla fine dell’anno.Proverbio del giorno: Per Santa Giustina ogni mosto è in cantina.Santi del giorno: Beata Vergine Maria del Rosario, Santa GiustinaOroscopo del 7 ottobre 2025 – MartedìLe previsioni dell'Intelligenza. 🔗 Leggi su Veronasera.it
7 Ottobre | Oroscopo, almanacco, accadde oggi, proverbio e santo del giorno - Nati il 7 ottobre I nati in questo giorno hanno una vena di ribellione che prima o poi emerge durante la loro vita. Scrive veronasera.it
Almanacco | Martedì 7 ottobre: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno - La nave da crociera Achille Lauro viene dirottata da terroristi palestinesi, ad Altamura, in Puglia, vengono alla luce i resti dell'Uomo di Altamura: ricorrenze, avvenimenti, santo e proverbio del gio ... Secondo modenatoday.it