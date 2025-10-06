7 ottobre commemorazione privata della Comunità ebraica di Bologna Clima d’odio crescente

Bologna, 6 ottobre 2025 – “Il 7 ottobre ha segnato nel profondo la vita di tutti noi. Da quella data non potremo più tornare indietro". Ma la Comunità ebraica di Bologna, che l’anno scorso “aveva aperto le porte della sinagoga alla cittadinanza e alle autorità”, quest’anno non lo farà:  la commemorazione degli oltre mille civili israeliani morti durante l’attacco di Hamas nel sud del Paese “non sarà aperta al pubblico”.   La decisione arriva dopo gli incidenti di ordine pubblico dei giorni scorsi. "La Comunità ha deciso di raccogliersi, insieme ai suoi iscritti e agli studenti israeliani, in forma privata e sommessa, conscia della difficile situazione di sicurezza esistente in città e nel paese”, recita una nota. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

