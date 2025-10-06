7 ottobre commemorazione privata della Comunità ebraica di Bologna Clima d’odio crescente
Bologna, 6 ottobre 2025 – “Il 7 ottobre ha segnato nel profondo la vita di tutti noi. Da quella data non potremo più tornare indietro". Ma la Comunità ebraica di Bologna, che l’anno scorso “aveva aperto le porte della sinagoga alla cittadinanza e alle autorità”, quest’anno non lo farà: la commemorazione degli oltre mille civili israeliani morti durante l’attacco di Hamas nel sud del Paese “non sarà aperta al pubblico”. La decisione arriva dopo gli incidenti di ordine pubblico dei giorni scorsi. "La Comunità ha deciso di raccogliersi, insieme ai suoi iscritti e agli studenti israeliani, in forma privata e sommessa, conscia della difficile situazione di sicurezza esistente in città e nel paese”, recita una nota. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: ottobre - commemorazione
– Martedì 7 ottobre alle ore 10:00, in via Martiri delle Foibe a Fontane, si terrà la cerimonia di commemorazione in ricordo di Norma Cossetto, Martire Istriana e Medaglia d’Oro al Merito C Vai su Facebook
A 12 anni dal naufragio del 3 ottobre, a Lampedusa ci si prepara alla commemorazione per la Giornata della Memoria e Accoglienza. Oltre 800 studenti hanno incontrato alcuni sopravvissuti e familieri delle vittime. - X Vai su X
Bologna, la comunità ebraica e il 7 ottobre: «Lo ricorderemo in modo privato. Ci sentiamo soli e non offriamo palchi a chi incita l'odio» - Il presidente Daniele De Paz: «La sinagoga resterà chiusa alla cittadinanza, Forma riservata e sommessa per evitare altri problemi di ordine pubblico». Riporta corrieredibologna.corriere.it