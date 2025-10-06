7 ottobre a Genova | l’incontro con Albanese si sposta ai Giardini Luzzati

Nella vigilia di una ricorrenza che pesa sulla coscienza collettiva, l’arrivo di Francesca Albanese a Genova accende un confronto acceso. Dopo le contestazioni della comunità ebraica, l’incontro previsto per martedì 7 ottobre cambia sede: non più Palazzo Ducale, ma i Giardini Luzzati, con accesso libero fino a esaurimento posti. Il cambio di sede e i . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

7 ottobre genova l8217incontroFrancesca Albanese a Genova il 7 ottobre. L’indignazione della presidente della comunità ebraica: “Sconcertante” - Raffaella Petraroli si è detta “sconcertata” non dal fatto che partecipi a un convegno sulla Palestina ma dalla scelta della data “anniversario della strage di Hamas in Israele”. Lo riporta quotidiano.net

7 ottobre genova l8217incontroFrancesca Albanese a Genova il 7 ottobre. Ira della comunità ebraica: "Sconcertante" - Polemiche per il convegno della relatrice Onu nel giorno della strage di Hamas: la sindaca dem Salis resta in silenzio. Da msn.com

