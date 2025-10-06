7 ottobre 2024 i rapimenti di massa di Hamas | la scintilla della guerra totale tra Israele e Palestina
I rapimenti di massa del 7 ottobre 2024 a Gaza rappresentano il punto di non ritorno del conflitto israelo-palestinese, come abbiamo raccontato più volte qui su The Social Post, anche nell’intervista esclusiva alla portavoce dell’ambasciata di Israele in Italia, Inbal Natan gabay. All’alba di quel giorno, centinaia di miliziani di Hamas hanno oltrepassato la barriera di confine, dando il via a un’offensiva senza precedenti contro il sud di Israele. Nei kibbutz e nelle basi militari, gli attacchi hanno lasciato dietro di sé oltre 1.100 morti e circa 250 persone rapite, tra civili e soldati, trascinate a Gaza. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Trovo oltraggioso che in Italia ci siano degli eventi che celebrano il massacro del 7 ottobre: stupri, mutilazioni, esecuzioni sommarie, persone bruciate vive e rapimenti di civili innocenti commessi da Hamas. Crimini contro l'umanità che non hanno alcuna giusti - X Vai su X
