7 ottobre 2023 un sopravvissuto | Ondata di antisemitismo e ostaggi ancora lì

“Quando penso agli ostaggi ancora nella Striscia di Gaza dico sempre che ‘un giorno soltanto è troppo’, figuriamoci un anno e ora siamo giunti a due. Il momento giusto per portarli a casa era subito. Ora speriamo che possa accadere”. Lo ha affermato a LaPresse Tomer Tzadik, sopravvissuto il 7 ottobre 2023 all’attacco di Hamas mentre si trovava la festival musicale Nova dove morirono oltre 350 persone. “In questi due anni il nostro esercito ha fatto ciò che doveva fare – ha aggiunto – ma ora questa guerra è durata troppo a lungo”. “Molto preoccupato per l’ondata di antisemitismo”. L’antisemitismo “non è un fatto nuovo” ma “sono molto preoccupato” per quanto sta accadendo, ha detto ancora Tomer Tzadik. 🔗 Leggi su Lapresse.it

