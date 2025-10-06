7 ottobre 2023 tutto quello che non torna | dialogo con Roberto Iannuzzi

Davvero sappiamo come sono andate le cose il 7 ottobre 2023 in Israele? Sono passati due anni dall’attacco terroristico di Hamas che ha provocato 1.200 morti. Quel giorno, un’azione improvvisa e brutale ha scatenato una guerra ancora più cruenta a Gaza, dando il via a una crisi regionale di proporzioni drammatiche. Ma cosa è successo davvero in quelle ore cruciali? È possibile che l’ intelligence israeliana, nota per la sua efficienza, fosse del tutto ignara dei piani di Hamas? E come mai i segnali di un imminente attacco sono stati sottovalutati o ignorati? A due anni di distanza, i punti oscuri su una delle giornate più tragiche della storia contemporanea rimangono molti. 🔗 Leggi su It.insideover.com

