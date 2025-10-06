7 ottobre 2023 | dopo due anni in Israele c’è un solo grande vincitore | la Borsa di Tel Aviv

Alla vigilia del secondo anniversario del 7 ottobre 2023 e degli attacchi di Hamas in Israele, la Borsa di Tel Aviv, il principale mercato finanziario dello Stato Ebraico, sta battendo in continuazione i record storici di capitalizzazione e valore di mercato. L’ultima volta ieri, sulla scorta dei venti di pace che soffiavano dall’Egitto riguardo la possibile fine del conflitto a Gaza. Ma non va sottovalutato il fatto che per due anni, nonostante il conflitto in Medio Oriente presto estesosi oltre Gaza, il TA-125, il maggiore indice della borsa della capitale israeliana, ha più volte superato sé stesso. 🔗 Leggi su It.insideover.com

