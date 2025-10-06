7 ottobre 2023 dalle stragi di Hamas al genocidio di Netanyahu la cicatrice del secolo
Il 7 ottobre del 2023, il giorno in cui i terroristi di Hamas hanno massacrato 1,200 israeliani, in realtà dura da trent’anni. Da quel 1994 in cui, in seguito e a causa degli Accordi di Oslo dell’anno prima, comincia a succedere quanto segue. Hamas scatena una serie di sanguinosi attentati suicidi in Israele: autobomba contro un autobus a Afula, 9 morti e 40 feriti; 6 aprile, bomba su un autobus in sosta, 6 morti e 35 feriti; 19 ottobre, autobomba contro un autobus nel centro di Tel Aviv, 23 morti e 50 feriti. E poi ancora: 22 gen 1995, a Netanya due terroristi suicidi si fanno esplodere e uccidono 21 persone, 60 i feriti; 24 luglio, nel centro di Tel Aviv, un terrorista si fa esplodere a bordo di un autobus, 7 morti, 30 feriti; 21 agosto, a Ramat Eshkol un kamikaze palestinese si fa esplodere su un autobus, 5 morti e 100 feriti. 🔗 Leggi su It.insideover.com
In questa notizia si parla di: ottobre - stragi
LA POLIZIA STRADALE RITIRA 7 PATENTI PER GUIDA IN STATO DI EBBREZZA. PROSEGUE L’ATTIVITA’ DI PREVENZIONE DELLE STRAGI DEL SABATO SERA DA PARTE DELLA POLIZIA DI STATO. Nello scorso fine settimana, nella notte del 4 ottobre, l Vai su Facebook
E’ dal 7 ottobre 2023 che continuano le stragi dei civili a Gaza; il fotografo palestinese Ali Jadallah, Anadolu Agency, ne è testimone. - X Vai su X
Il 7 ottobre come l'11 settembre: cosa non abbiamo imparato sul terrorismo - 200 vittime innocenti di due anni fa chiedono al mondo una risposta diversa dalla vendetta e dalla distruzione ... Secondo avvenire.it
Dal 7 ottobre 2023 a oggi: come la guerra tra Israele e Hamas ha trasformato il Medio Oriente - Due anni dopo il massacro del gruppo palestinese, il Medio Oriente mostra un volto profondamente cambiato. Si legge su today.it