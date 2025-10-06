63enne accoltella la madre malata | la chiamata ai soccorsi poi l’orrore
Una casa silenziosa, poi le urla, la richiesta d’aiuto disperata di una donna di 83 anni costretta a letto dalla malattia. Quando i carabinieri sono arrivati, hanno trovato il figlio 63enne ancora con il coltello da cucina in mano, sporco di sangue, accanto al corpo della madre gravemente ferita. È accaduto a Guspini, nel Medio Campidano, a circa cinquanta chilometri da Cagliari. L’uomo è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio. Secondo la ricostruzione, l’allarme è scattato dopo una chiamata al 112: sarebbe stata proprio la donna, nonostante le profonde ferite e lo stato di shock, a chiedere aiuto. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
