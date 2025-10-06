6 ottobre Madonna della Guardia di Perloz | la statua si sposta misteriosamente
La statua della Madonna della Guardia di Perloz, rinvenuta molti secoli fa, si spostò misteriosamente esprimendo chiaramente la volontà di essere la “guardiana” di un particolare posto. Nel comune di Perloz, in Valle d’Aosta, sorge il santuario di Nostra Signora della Guardia (Notre-Dame-de-la-Garde in francese) o talvolta detto soltanto santuario della Madonna della Guardia. Si. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it
In questa notizia si parla di: ottobre - madonna
Funicolare Santuario Madonna di Montenero: gratis a Ferragosto e la domenica fino a ottobre
2 ottobre, Madonna del Rosario di Cracovia: salva dalla grave minaccia militare
Oggi 4 ottobre, San Francesco d’Assisi: il Patrono d’Italia, sposato con “Madonna povertà”
Domani, domenica 5 ottobre, apertura straordinaria degli ambulatori all’ospedale Madonna delle Grazie di Matera per ridurre le liste d’attesa. Vai su Facebook
6 ottobre, Madonna della Guardia di Perloz: la statua si sposta misteriosamente - La statua della Madonna della Guardia di Perloz si sposta misteriosamente facendo chiaramente intendere quale fosse la volontà della Vergine. Si legge su lalucedimaria.it