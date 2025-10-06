6 ottobre Madonna della Guardia di Perloz | la statua si sposta misteriosamente

Lalucedimaria.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La statua della Madonna della Guardia di Perloz, rinvenuta molti secoli fa, si spostò misteriosamente esprimendo chiaramente la volontà di essere la “guardiana” di un particolare posto. Nel comune di Perloz, in Valle d’Aosta, sorge il santuario di Nostra Signora della Guardia (Notre-Dame-de-la-Garde in francese) o talvolta detto soltanto santuario della Madonna della Guardia. Si. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

6 ottobre madonna della guardia di perloz la statua si sposta misteriosamente

© Lalucedimaria.it - 6 ottobre, Madonna della Guardia di Perloz: la statua si sposta misteriosamente

In questa notizia si parla di: ottobre - madonna

Funicolare Santuario Madonna di Montenero: gratis a Ferragosto e la domenica fino a ottobre

2 ottobre, Madonna del Rosario di Cracovia: salva dalla grave minaccia militare

Oggi 4 ottobre, San Francesco d’Assisi: il Patrono d’Italia, sposato con “Madonna povertà”

6 ottobre madonna guardia6 ottobre, Madonna della Guardia di Perloz: la statua si sposta misteriosamente - La statua della Madonna della Guardia di Perloz si sposta misteriosamente facendo chiaramente intendere quale fosse la volontà della Vergine. Si legge su lalucedimaria.it

Cerca Video su questo argomento: 6 Ottobre Madonna Guardia