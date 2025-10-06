45enne italiana trovata morta a Formentera | arrestato il compagno

Lettera43.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una donna italiana di 45 anni, Luisa Asteggiano, è stata trovata morta nel suo appartamento a Formentera in località Es Pujols. Le forze dell’ordine spagnole hanno fermato con l’accusa di omicidio il suo compagno, Ivan Sauna, 51enne originario di Busto Arsizio gestore di un’agenzia di vacanze e affitti per turisti. La vittima, di origini cuneesi, viveva stabilmente da anni sull’isola e aveva un figlio nato da una precedente relazione. Sul suo corpo sarebbero state riscontrate almeno due ferite di arma da taglio. Il consolato italiano a Barcellona ha detto che sta seguendo da vicino il caso e che la famiglia in Italia è già stata messa al corrente della notizia. 🔗 Leggi su Lettera43.it

45enne italiana trovata morta a formentera arrestato il compagno

© Lettera43.it - 45enne italiana trovata morta a Formentera: arrestato il compagno

In questa notizia si parla di: 45enne - italiana

Formentera, 45enne italiana trovata morta in casa: indagini in corso

Spagna, 45enne italiana morta a Formentera: interrogato il compagno

Formentera, 45enne italiana trovata morta. La polizia: «Omicidio». Sentito il compagno

45enne italiana trovata mortaMorta una 45enne italiana a Formentera, fermato il compagno - La donna risiedeva da anni nell'isola con un figlio nato da una precedente relazione (ANSA) ... Riporta ansa.it

45enne italiana trovata mortaDonna italiana trovata morta a Formentera, compagno interrogato per sospetto femminicidio - La 45enne pare avesse evidenti segni di percosse e la polizia sospetta un caso di femminicidio: interrogato ... fanpage.it scrive

Cerca Video su questo argomento: 45enne Italiana Trovata Morta