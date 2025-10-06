45enne italiana trovata morta a Formentera | arrestato il compagno

Una donna italiana di 45 anni, Luisa Asteggiano, è stata trovata morta nel suo appartamento a Formentera in località Es Pujols. Le forze dell’ordine spagnole hanno fermato con l’accusa di omicidio il suo compagno, Ivan Sauna, 51enne originario di Busto Arsizio gestore di un’agenzia di vacanze e affitti per turisti. La vittima, di origini cuneesi, viveva stabilmente da anni sull’isola e aveva un figlio nato da una precedente relazione. Sul suo corpo sarebbero state riscontrate almeno due ferite di arma da taglio. Il consolato italiano a Barcellona ha detto che sta seguendo da vicino il caso e che la famiglia in Italia è già stata messa al corrente della notizia. 🔗 Leggi su Lettera43.it

