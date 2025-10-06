45enne italiana morta a Formentera La pista è l' omicidio | chi è stato fermato
Sarebbe stata uccisa Luisa Asteggiano, la donna italiana di 45 anni trovata senza vita a Formentera ieri mattina. Il compagno della vittima, Ivan Sauna, 51 anni, anche lui italiano, è stato fermato con l'ipotesi di omicidio. Lo apprende l'Ansa da fonti ufficiali. Cosa sappiamo Secondo quanto riportano i media locali, l'allarme è scattato attorno alle ore 8 di domenica 5 ottobre. Quando i servizi sanitari d'emergenza sono giunti sul luogo della segnalazione, in un appartamento del complesso turistico Mirada 1, nell'Avenida Miramar di Es Pujols, la donna era già morta. Sul corpo senza vita della 45enne sono stati trovati segni compatibili con una violenta aggressione, avvenuta verosimilmente tra le 3 e le 7 del mattino. 🔗 Leggi su Iltempo.it
In questa notizia si parla di: 45enne - italiana
Formentera, 45enne italiana trovata morta in casa: indagini in corso
Spagna, 45enne italiana morta a Formentera: interrogato il compagno
Formentera, 45enne italiana trovata morta. La polizia: «Omicidio». Sentito il compagno
Dramma a #Formentera La Guardia Civil indaga sul decesso di una 45enne italiana trovata senza vita nel suo appartamento. Si sospetta un caso di #femminicidio, interrogato il compagno convivente - X Vai su X
Ecco chi è il 45enne morto in ospedale a Palermo https://qds.it/palermo-45enne-muore-ospedale-grave-incidente-via-empedocle-restivo/ #QDS #QdSNotizie #QdSNews Vai su Facebook
Morta una 45enne italiana a Formentera, fermato il compagno - La donna risiedeva da anni nell'isola con un figlio nato da una precedente relazione (ANSA) ... Segnala ansa.it
Donna italiana trovata morta a Formentera, compagno interrogato per sospetto femminicidio - La 45enne pare avesse evidenti segni di percosse e la polizia sospetta un caso di femminicidio: interrogato ... Secondo fanpage.it