Sarebbe stata uccisa Luisa Asteggiano, la donna italiana di 45 anni trovata senza vita a Formentera ieri mattina. Il compagno della vittima, Ivan Sauna, 51 anni, anche lui italiano, è stato fermato con l'ipotesi di omicidio. Lo apprende l'Ansa da fonti ufficiali. Cosa sappiamo Secondo quanto riportano i media locali, l'allarme è scattato attorno alle ore 8 di domenica 5 ottobre. Quando i servizi sanitari d'emergenza sono giunti sul luogo della segnalazione, in un appartamento del complesso turistico Mirada 1, nell'Avenida Miramar di Es Pujols, la donna era già morta. Sul corpo senza vita della 45enne sono stati trovati segni compatibili con una violenta aggressione, avvenuta verosimilmente tra le 3 e le 7 del mattino. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - 45enne italiana morta a Formentera. La pista è l'omicidio: chi è stato fermato