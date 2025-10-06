400mila euro dalla Regione per mettere in sicurezza il lago di Olginate

Arrivano 400mila euro dalla Regione Lombardia per la messa in sicurezza del lago di Olginate. La Giunta regionale ha approvato il piano triennale 2025-2027 destinato allo sviluppo, alla valorizzazione e alla riqualificazione del demanio lacuale e delle infrastrutture per la navigazione interna. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

