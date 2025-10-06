370 tonnellate di rifiuti diretti in Turchia i carabinieri bloccano la spedizione | VIDEO
I carabinieri del Nucleo Operativo Ecologico di Napoli, nel corso di un’ispezione finalizzata ad accertare la regolarità delle spedizioni transfrontaliere, hanno sottoposto a controllo un carico di rottami ferrosi, prodotti da una società di Caivano, destinati a un’acciaieria turca, quale. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
In questa notizia si parla di: tonnellate - rifiuti
FOTO/ Ripulite le mura perimetrali del Maschio Angioino: raccolte oltre 5 tonnellate di rifiuti
Ripulite le mura perimetrali del Maschio Angioino, raccolte oltre 5 tonnellate di rifiuti
Rimosse oltre 5 tonnellate di rifiuti sotto le mura del Maschio Angioino a Napoli
? Rifiuti speciali: Italia da record nel recupero Su Recover Magazine di settembre raccontiamo i dati del nuovo rapporto Ispra - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale: 73% dei rifiuti speciali avviati a recupero (130 mln di tonnellate? Vai su Facebook
Giornata di pulizia sulla spiaggia del Gombo: 4 tonnellate di rifiuti raccolti https://ift.tt/U9N0FZs https://ift.tt/O2sUW8m - X Vai su X
Rifiuti diretti in Turchia sequestrati a Napoli, un arresto - Si è protratto fino a tarda sera, il maxi sequestro di rifiuti, ben 370 tonnellate, eseguito dai militari del NOE di Napoli nel porto partenopeo. Lo riporta ansa.it
Napoli, sequestro di rifiuti pericolosi: 370 tonnellate destinate in Turchia - Sequestro a Napoli di 370 tonnellate di rifiuti pericolosi diretti in Turchia. Come scrive quotidianodelsud.it