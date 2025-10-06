370 tonnellate di rifiuti diretti in Turchia i carabinieri bloccano la spedizione | VIDEO

Napolitoday.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I carabinieri del Nucleo Operativo Ecologico di Napoli, nel corso di un’ispezione finalizzata ad accertare la regolarità delle spedizioni transfrontaliere, hanno sottoposto a controllo un carico di rottami ferrosi, prodotti da una società di Caivano, destinati a un’acciaieria turca, quale. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: tonnellate - rifiuti

FOTO/ Ripulite le mura perimetrali del Maschio Angioino: raccolte oltre 5 tonnellate di rifiuti 

Ripulite le mura perimetrali del Maschio Angioino, raccolte oltre 5 tonnellate di rifiuti

Rimosse oltre 5 tonnellate di rifiuti sotto le mura del Maschio Angioino a Napoli

370 tonnellate rifiuti direttiRifiuti diretti in Turchia sequestrati a Napoli, un arresto - Si è protratto fino a tarda sera, il maxi sequestro di rifiuti, ben 370 tonnellate, eseguito dai militari del NOE di Napoli nel porto partenopeo. Lo riporta ansa.it

Napoli, sequestro di rifiuti pericolosi: 370 tonnellate destinate in Turchia - Sequestro a Napoli di 370 tonnellate di rifiuti pericolosi diretti in Turchia. Come scrive quotidianodelsud.it

Cerca Video su questo argomento: 370 Tonnellate Rifiuti Diretti