35enne muore dopo un colpo di taser è successo ancora | Era nudo Presenti lì mamma e figlia

Tragedia a Napoli, dove un 35enne è morto durante il trasporto in ambulanza dopo essere stato colpito con un taser dai carabinieri intervenuti per una lite domestica. L’uomo, secondo le prime ricostruzioni, aveva opposto resistenza ai militari che erano accorsi a seguito di una segnalazione di violenta discussione in famiglia. Dopo diversi tentativi di bloccarlo senza successo, i carabinieri hanno fatto uso dell’arma a impulsi elettrici “ seguendo le procedure di utilizzo previste dalla legge ”, come riferito da fonti investigative. L’episodio si è verificato nella tarda serata nel quartiere Chiaia, una delle zone più note di Napoli. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - 35enne muore dopo un colpo di taser, è successo ancora: “Era nudo”. Presenti lì mamma e figlia

In questa notizia si parla di: 35enne - muore

Tragedia in mare: muore dopo un malore a bordo Vincenzo Gorgoglione, 35enne militare della Marina

Aspetta la moglie nell'auto parcheggiata al sole: muore 35enne a Otranto

Otranto, 35enne muore nella sua auto parcheggiata sotto il sole mentre aspetta la moglie

Napoli, 35enne muore in ambulanza dopo essere stato colpito col taser #napoli #taser #6ottobre - X Vai su X

Choc a Lecce, 35enne nudo in centro in «stato di alterazione»: arriva la Polizia, poi muore per un malore davanti ai passanti Vai su Facebook

35enne muore dopo un colpo di taser, è successo ancora: “Era nudo”. Presenti lì mamma e figlia - Tragedia a Napoli, dove un 35enne è morto durante il trasporto in ambulanza dopo essere stato colpito con un taser dai carabinieri intervenuti ... Secondo thesocialpost.it

Napoli, uomo di 35 anni muore in ambulanza dopo essere stato colpito col taser - Secondo una prima ricostruzione, i militari sono intervenuti a seguito di una segnalazione per una lite in famiglia. Lo riporta tg24.sky.it