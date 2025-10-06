35enne muore dopo un colpo di taser è successo ancora | Era nudo Presenti lì mamma e figlia
Tragedia a Napoli, dove un 35enne è morto durante il trasporto in ambulanza dopo essere stato colpito con un taser dai carabinieri intervenuti per una lite domestica. L’uomo, secondo le prime ricostruzioni, aveva opposto resistenza ai militari che erano accorsi a seguito di una segnalazione di violenta discussione in famiglia. Dopo diversi tentativi di bloccarlo senza successo, i carabinieri hanno fatto uso dell’arma a impulsi elettrici “ seguendo le procedure di utilizzo previste dalla legge ”, come riferito da fonti investigative. L’episodio si è verificato nella tarda serata nel quartiere Chiaia, una delle zone più note di Napoli. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
