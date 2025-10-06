32enne in manette a Napoli sequestrate 250 tonnellate di rifiuti | perché si parla di arresto storico
Un imprenditore di Caivano arrestato a Napoli per spedizione illegale di rifiuti pericolosi verso la Turchia. Sequestrate 250 tonnellate. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
32enne in manette a Napoli, sequestrate 250 tonnellate di rifiuti: perché si parla di arresto storico - Un imprenditore di Caivano arrestato a Napoli per spedizione illegale di rifiuti pericolosi verso la Turchia. Si legge su virgilio.it