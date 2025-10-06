31enne sferra un pugno allo stomaco a un carabiniere a Palermo controllo finisce in violenza

Un 31enne è stato arrestato a Palermo per resistenza e spaccio dopo aver tentato la fuga in scooter durante un controllo dei Carabinieri. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

31enne sferra pugno stomaco31enne sferra un pugno allo stomaco a un carabiniere a Palermo, controllo finisce in violenza - Un 31enne è stato arrestato a Palermo per resistenza e spaccio dopo aver tentato la fuga in scooter durante un controllo dei Carabinieri. Scrive virgilio.it

