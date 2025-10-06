23 milioni di dati rubati in un solo colpo dagli hacker | il caso che sta sconvolgendo il mondo
La Corea del Sud è conosciuta in tutto il mondo per la sua connessione internet ultraveloce, la copertura banda larga quasi universale e come patria di giganti tecnologici del calibro di Hyundai, LG e Samsung. Eppure, proprio questo successo digitale si è trasformato in un tallone d’Achille poiché il paese è diventato un bersaglio privilegiato per gli hacker, esponendo quanto le sue difese cyber siano ancora fragili e inadeguate. Negli ultimi mesi, la nazione asiatica è stata colpita da una serie impressionante di attacchi informatici ad alto profilo. Nel mirino sono finite compagnie di carte di credito, operatori di telecomunicazioni, startup tecnologiche e agenzie governative, con conseguenze che hanno toccato ampie fasce della popolazione sudcoreana. 🔗 Leggi su Screenworld.it
In questa notizia si parla di: milioni - dati
UNICEF/OMS: 14 milioni di bambini senza vaccini – nuovi dati
Erasmus+, i dati del 2024: l’Italia brilla nella mobilità internazionale con 76.500 partecipanti e 242 milioni di investimenti
Dati rubati e rivenduti sui forum russi, catturato a Kiev il criminale informatico: aveva accumulato oltre sette milioni di euro
Dati mondiali negli ultimi 10 anni il numero consumatori di sostanze è salito del 28%. Dei 14 milioni di persone che usano sostanze 6,9 milioni hanno contratto l’Epatite C, 1,7 milioni l’HIV e 1,5 milioni le hanno entrambe. solo 1 persona su 11 riceve adeguati tr - X Vai su X
#3ottobre I dati mondiali ci dicono che negli ultimi 10 anni il numero dei consumatori di sostanze è salito del 28%. Dei 14 milioni di persone che usano sostanze 6,9 milioni hanno contratto l’Epatite C, 1,7 milioni l’HIV e 1,5 milioni le hanno entrambe. Inoltre sol Vai su Facebook
Cybercrime, oltre 1 milione alert per dati rubati sul dark web - Nel primo semestre 2025, gli alert inviati per esposizione dei dati online sono 1,15 milioni sul ... msn.com scrive
Cybersecurity, CRIF: in Italia 1,2 milioni di alert per dati rubati, cresce il rischio frodi - Nel primo semestre 2025 sono stati inviati circa 1,2 milioni di alert relativi all’esposizione di dati personali sul web, a conferma della ... Lo riporta teleborsa.it