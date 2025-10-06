23 milioni di dati rubati in un solo colpo dagli hacker | il caso che sta sconvolgendo il mondo

La Corea del Sud è conosciuta in tutto il mondo per la sua connessione internet ultraveloce, la copertura banda larga quasi universale e come patria di giganti tecnologici del calibro di Hyundai, LG e Samsung. Eppure, proprio questo successo digitale si è trasformato in un tallone d’Achille poiché il paese è diventato un bersaglio privilegiato per gli hacker, esponendo quanto le sue difese cyber siano ancora fragili e inadeguate. Negli ultimi mesi, la nazione asiatica è stata colpita da una serie impressionante di attacchi informatici ad alto profilo. Nel mirino sono finite compagnie di carte di credito, operatori di telecomunicazioni, startup tecnologiche e agenzie governative, con conseguenze che hanno toccato ampie fasce della popolazione sudcoreana. 🔗 Leggi su Screenworld.it

