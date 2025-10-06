11mila giovani soli Studio | incide su disagio psichico da adulti

Tv2000.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La solitudine ha un impatto profondo sul cervello dei giovani, ne modifica struttura e funzionalità. Lo ha dimostrato uno studio del Boston Children Hospital. Servizio di Lucia Ascione TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

11mila giovani soli studio incide su disagio psichico da adulti

© Tv2000.it - 11mila giovani soli. Studio: incide su disagio psichico da adulti

In questa notizia si parla di: 11mila - giovani

I nostri giovani lasciati soli - Presi da problemi cosmici, per risolvere i quali sentiamo di non avere alcuna possibilità reale di intervento, stiamo perdendo la sensibilità per un problema che rischia di precludere anche residue ... Come scrive repubblica.it

Cerca Video su questo argomento: 11mila Giovani Soli Studio