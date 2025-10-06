10eLotto | in Ossola vincita da 15mila euro
Il 10eLotto sorride al Piemonte. Come riporta Agipronews in una nota stampa, negli ultimi due concorsi è stato centrato un 6 "Doppio Oro" da 15mila euro nel Vco, a Crevoladossola, nella ricevitoria di via Sempione, e ancora un 6 "Doppio Oro" da 6mila euro in provincia di Torino.L'ultimo concorso. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
