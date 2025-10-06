10eLotto | in Ossola vincita da 15mila euro

Il 10eLotto sorride al Piemonte. Come riporta Agipronews in una nota stampa, negli ultimi due concorsi è stato centrato un 6 "Doppio Oro" da 15mila euro nel Vco, a Crevoladossola, nella ricevitoria di via Sempione, e ancora un 6 "Doppio Oro" da 6mila euro in provincia di Torino.L'ultimo concorso. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

In questa notizia si parla di: 10elotto - ossola

10eLotto: in Ossola vincita da 15mila euro

Vincita di 100mila euro al 10eLotto giocando 3 euro: il tagliando fortunato acquistato alla ricevitoria di Borgo San Gottardo - La dea bendata bacia il Veneto e regala emozioni a un cittadino di Portogruaro. Segnala msn.com

Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto sabato 20 settembre 2025: numeri vincenti e risultati: nessun 6 o 5+1 - Tutti i numeri vincenti delle estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di sabato 20 settembre 2025: il jackpot al Superenalotto riparte da 57,6 milioni di euro dopo l'ultima vincita da 34,5 ... Da fanpage.it