? ROMA-INTER | Il 18 Ottobre in diretta su Sky il Big Match che segna la Stagione! ?
Non sarà mai una partita come le altre - Lo spot epico di Sky Sport che annuncia uno degli scontri più attesi della Serie A: Roma-Inter, il Big Match che può segnare la natura di un'intera stagione!?? ALL'OLIMPICO SI DECIDE TUTTO: La lotta per la supremazia italiana passa dallo stadio Olimpico di Roma. Un match che va oltre i tre punti, una sfida che racconta rivalità, storia e ambizioni di glor. 🔗 Leggi su Digital-news.it
In questa notizia si parla di: roma - inter
Vecino, disavventura per l’ex Inter: furto in casa a Roma, cosa è successo
Richard Rios Inter, aumenta la fiducia della Roma: la mossa del colombiano per favorire il suo trasferimento in giallorosso
Rios, non solo Roma e Inter! Situazione intricata
VINCE L'INTER, PARI LAZIO Ancora in gol a Roma il Cholito Simeone! Vai su Facebook
ULTIM'ORA INTER Risentimento muscolare al bicipite femorale della gamba sinistra per Marcus #Thuram: salta la partita con la Cremonese e la Nazionale Chivu spera di recuperarlo per Roma-Inter (18 ottobre) #SkySport #SkySerieA - X Vai su X
Verso Roma-Inter, al via la vendita libera dei biglietti: le informazioni - I giallorossi si preparano ad affrontare i prossimi impegni tra Serie A ed Europa League. Scrive ilromanista.eu
Verso Roma-Inter, al via la vendita dei biglietti: le ultime - Attraverso un tweet pubblicato sul proprio account ufficiale, la società giallorossa ha annunciato la vendita riservata ai possessori degli abbonamenti Plus e Classic Extra ... Riporta ilromanista.eu