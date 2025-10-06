? ROMA-INTER | Il 18 Ottobre in diretta su Sky il Big Match che segna la Stagione! ?

Digital-news.it | 6 ott 2025

Non sarà mai una partita come le altre - Lo spot epico di Sky Sport che annuncia uno degli scontri più attesi della Serie A: Roma-Inter, il Big Match che può segnare la natura di un'intera stagione!?? ALL'OLIMPICO SI DECIDE TUTTO: La lotta per la supremazia italiana passa dallo stadio Olimpico di Roma. Un match che va oltre i tre punti, una sfida che racconta rivalità, storia e ambizioni di glor. 🔗 Leggi su Digital-news.it

