Zverev accusa Sinner risponde | che rissa nel mondo del tennis!

Alexander Zverev torna al centro della scena, ma stavolta non per un trofeo conquistato. Il numero 3 del mondo ha acceso la discussione nel circuito tennistico, accusando gli organizzatori dei tornei di rendere i campi sempre più simili tra loro per favorire Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. Un'accusa che ha rapidamente infiammato i social e diviso tifosi e addetti ai lavori. Il tedesco ha puntato il dito contro l'uniformità delle superfici, sostenendo che il tennis stia perdendo una delle sue caratteristiche più affascinanti: la varietà. Un tema che, nel mondo glamour e competitivo della racchetta, si intreccia con rivalità, immagine e strategia.

Sinner risponde alla polemica di Zverev: "Io e Alcaraz non decidiamo la velocità dei campi" - 'Non siamo io e Carlos a costruire i campi, non decidiamo noi.

ATP Shanghai, Sinner risponde a Zverev: "I campi? Non li facciamo io e Alcaraz" - "I direttori dei tornei vogliono che Sinner e Alcaraz facciano bene sempre