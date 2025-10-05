Zelensky | L’Occidente non ha dato una risposta degna a Putin

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, in un messaggio video, ha denunciato la mancanza di una risposta adeguata della comunità internazionale di fronte all’ intensificarsi degli attacchi russi: «Sfortunatamente, non c’è stata una risposta forte e degna da parte del mondo a tutto ciò che sta accadendo, alla portata e all’audacia in costante crescita degli attacchi», ha dichiarato, accusando il presidente russo di approfittare dell’inerzia occidentale: «È esattamente per questo che Putin agisce in questo modo: si limita a prendere in giro l’Occidente, il suo silenzio e la mancanza di azioni decise in risposta». 🔗 Leggi su Lettera43.it

