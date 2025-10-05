Zelensky denuncia | dall’Occidente manca una risposta adeguata a Putin
Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky lancia un duro appello all’Occidente, denunciando la mancanza di una reazione forte e concreta agli attacchi russi in Ucraina. Nei recenti raid notturni, cinque persone sono morte e altre diciotto sono rimaste ferite, mentre un convoglio con 110 cittadini italiani diretto verso la Polonia è stato sfiorato dagli attacchi su Leopoli, come segnalato dal ministro degli Esteri italiano Antonio Tajani. La Russia continua a colpire infrastrutture civili chiave, in vista dell’inverno, e l’assenza di una risposta decisa da parte del mondo permette a Mosca di agire con crescente audacia, ignorando le pressioni internazionali. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
