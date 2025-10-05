Zelensky | ‘attacco russo con 50 missili e 500 droni Usa e Ue agiscano’
“Ieri sera, l’Ucraina è stata nuovamente sottoposta a un attacco congiunto russo: oltre 50 missili e circa 500 droni d’attacco. I russi hanno colpito con missili da crociera, “shahed” e Kinzhal, tra gli altri. Le regioni di Leopoli, Ivano-Frankivsk, Zaporizhzhia, Cernihiv, Sumy, Kharkiv, Kherson, Odessa e Kirovohrad sono state tutte prese di mira. Al momento,. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
In questa notizia si parla di: zelensky - russo
Zelensky: "Mercoledì nuovi colloqui di pace tra Kiev e Mosca" | Ancora bombe sull'Ucraina: due morti in un massiccio attacco russo con droni e missili
Massiccio attacco russo sull'Ucraina, Zelensky: "Due morti e 15 feriti" | Pechino: "Errate le sanzioni dell'Ue a Mosca"
Zelensky; attacco russo sull'Ucraina, 2 morti e 15 feriti. Negoziati russo-ucraini a Istanbul nel fine settimana
Attacco russo con droni su una stazione ferroviaria in #Ucraina, #Zelensky accusa #Mosca di colpire intenzionalmente i civili. ? di Alessandra Giannoli - X Vai su X
Attacco russo con droni su una stazione ferroviaria in Ucraina, Zelensky accusa Mosca di colpire intenzionalmente i civili. La presidente della Commissione Europea Von der Leyen invoca un aumento della pressione su Putin per portare il Cremlino al tavol - facebook.com Vai su Facebook
Zelensky, 'contro di noi 50 missili e 500 droni, 5 i morti' - Polonia, in volo jet per garantire la sicurezza aerea (ANSA) ... Come scrive ansa.it
Ucraina, Zelensky “Nuovo attacco dei russi con 50 missili e 500 droni” - ' Ieri sera, l'Ucraina è stata nuovamente sottoposta a un attacco congiunto russo: oltre 50 missili e circa 500 droni d'attacco. Segnala notizie.tiscali.it