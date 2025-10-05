Zelensky attacca gli alleati manca una risposta degna a Putin

Imolaoggi.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Sfortunatamente, non c’è stata una risposta forte e degna da parte del mondo a tutto ciò che sta accadendo, alla portata e all’audacia in costante crescita degli attacchi” russi in Ucraina. “È esattamente per questo che Putin agisce in questo modo: si limita a prendere in giro l’Occidente, il suo silenzio e la mancanza di azioni. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

zelensky attacca gli alleati manca una risposta degna a putin

© Imolaoggi.it - Zelensky attacca gli alleati, “manca una risposta degna a Putin”

In questa notizia si parla di: zelensky - attacca

Zelensky attacca Putin e avverte Trump: “La pace non può aspettare 50 giorni, le sanzioni servono subito”

Carfagna attacca Vannacci: “Preferisce Putin a Zelensky? Dovrebbe dimettersi”

Ucraina, l'esercito russo attacca ancora: sette morti e una cinquantina di feriti | Zelensky al principe ereditario saudita bin Salman: '"C'è reale possibilità di pace"

zelensky attacca alleati mancaZelensky, dall'Occidente manca una risposta degna a Putin - "Sfortunatamente, non c'è stata una risposta forte e degna da parte del mondo a tutto ciò che sta accadendo, alla portata e all'audacia in costante crescita degli attacchi" rus ... Si legge su msn.com

zelensky attacca alleati mancaZelensky, 'contro di noi 50 missili e 500 droni, 5 i morti' - Polonia, in volo jet per garantire la sicurezza aerea (ANSA) ... Scrive ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Zelensky Attacca Alleati Manca