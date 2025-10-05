Zazzaroni contro Viviano? L’attacco | C’è qualche ex portiere dalla carriera mediocre che…
Zazzaroni contro Viviano? L’attacco: «C’è qualche ex portiere dalla carriera mediocre che.». La bordata del giornalista Una bordata al veleno, senza nominare il destinatario ma con un obiettivo che appare chiarissimo. Il giornalista Ivan Zazzaroni, con un post al vetriolo sul suo profilo Instagram, ha lanciato un attacco frontale che sembra indirizzato senza troppi giri di . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
In questa notizia si parla di: zazzaroni - viviano
Zazzaroni fuori da Pressing, arriva Viviano. Sparisce la “quota Napoli” dal programma di Canale 5
?Emiliano Viviano a TvPlay: "Due opinionisti di calcio che mi piacciono e due che non mi piace ascoltare? #Trevisani e Stramaccioni mi piacciono, non mi piacciono Zazzaroni e Tardelli". #SerieA #ChampionsLeague #Calcio #Sport - X Vai su X
Zazzaroni fuori da Pressing, arriva Viviano. Sparisce la “quota Napoli” dal programma di Canale 5 - Il programma domenicale della seconda serata di Canale 5 tornerà in onda in concomitanza con la ripartenza della Serie A e porterà con sé diverse novità. fanpage.it scrive
“Zazzaroni lascia il programma”. Cosa succede al giudice di Ballando con le Stelle - Con la nuova stagione ormai alle porte, fa discute la scelta di non includere il giornalista, dopo anni di partecipazione al programma. Lo riporta ilsussidiario.net