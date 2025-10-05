Zaniolo imbarazzante in Udinese-Cagliari | da solo in area piccola sbaglia un gol incredibile

Fanpage.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel pareggio tra Udinese e Cagliari, spicca il surreale errore di Zaniolo nel secondo tempo quando, da solo in area piccola, sbaglia la palla del 2-1 friulano. Risultato finale 1-1, grazie alle reti di Borrelli e Kabasele. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: zaniolo - imbarazzante

