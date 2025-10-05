Zaniolo imbarazzante in Udinese-Cagliari | da solo in area piccola sbaglia un gol incredibile
Nel pareggio tra Udinese e Cagliari, spicca il surreale errore di Zaniolo nel secondo tempo quando, da solo in area piccola, sbaglia la palla del 2-1 friulano. Risultato finale 1-1, grazie alle reti di Borrelli e Kabasele. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: zaniolo - imbarazzante
Uno due fantastico dei bianconeri! Avanti con i gol di Zaniolo e Miller Powered by Ital Lenti - facebook.com Vai su Facebook
Zaniolo imbarazzante in Udinese-Cagliari: da solo in area piccola, sbaglia un gol incredibile - Nel pareggio tra Udinese e Cagliari, spicca il surreale errore di Zaniolo nel secondo tempo quando, da solo in area piccola, sbaglia la palla del 2- Da fanpage.it
Borrelli illude il Cagliari, Kabasele rialza l'Udinese. Ma che errore di Zaniolo nel finale - 1: palo di Zaniolo, traversa di Atta, un punto per Runjaic e Pisacane ... Riporta corrieredellosport.it