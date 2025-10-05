Zaccaro | Salviamo la magistratura dal controllo della politica

Ilsecoloxix.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il segretario aprirà il congresso di Area a Genova il prossimo fine settimana: «La separazione delle carriere è inutile. Nordio ha promesso di partecipare». 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

zaccaro salviamo la magistratura dal controllo della politica

© Ilsecoloxix.it - Zaccaro: “Salviamo la magistratura dal controllo della politica”

In questa notizia si parla di: zaccaro - salviamo

zaccaro salviamo magistratura controlloGiovanni Zaccaro: “Servono processi più veloci. Salviamo la magistratura dal controllo della politica” - Il segretario aprirà il congresso di Area a Genova il prossimo fine settimana: «La separazione delle carriere è inutile. Come scrive ilsecoloxix.it

Cerca Video su questo argomento: Zaccaro Salviamo Magistratura Controllo