YOLO+ sconfitta a Campobasso al supplementare | le cinghialesse lottano fino all’ultimo secondo
Tempo di lettura: 2 minuti La YOLO+ Cestistica Benevento sfiora la vittoria sul campo della Magnolia Campobasso, in una gara dalle mille emozioni, risolta solo dopo un tempo supplementare. Le cinghialesse hanno dato il meglio in campo, non arrendendosi mai, nonostante avessero inseguito le avversarie per gran parte della gara. Un quarto periodo da 4-12 rimanda il verdetto all’overtime, in cui a spuntarla sono state le locali. Buono spunto di Campobasso in apertura, con un parziale di 6-0. Le cinghialesse, però, reagiscono immediatamente, accorciando le distanze con Mantineo e Manganiello. Le locali, tuttavia, riallungano con Tateo, ma due liberi trasformati nel finale da Fragnito permettono alla YOLO+ di restare a contatto, sul 15-11. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
