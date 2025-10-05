Ylenia insegnante di sostegno ferita dalle parole di Rapinese | la sua lettera ci dice cosa accade nelle aule cucù

Negli ultimi giorni il confronto sulle scuole cittadine si è acceso come raramente accade. In consiglio comunale il sindaco Alessandro Rapinese ha usato espressioni che hanno scosso docenti, famiglie e operatori: tra queste, la definizione di alcune aule come “aule del cucù” e il riferimento a. 🔗 Leggi su Quicomo.it