Yildiz Juve Tudor non rinuncia mai al suo numero 10 | decisione presa per il Milan ecco come verrà impiegato

Yildiz Juve, nessuna sorpresa per il turco: nonostante la stanchezza, sarà lui a guidare l’attacco bianconero nella supersfida di questa sera. In una Juventus un po’ incerottata, c’è una sola, grande certezza: Kenan Yildiz. Anche questa sera, nel big match contro il Milan, sarà il talento turco a guidare l’attacco della squadra di Igor Tudor. Nonostante la stanchezza accumulata e una brillantezza leggermente appannata nelle ultime uscite, il tecnico croato non ha alcuna intenzione di rinunciare al suo giocatore più forte. Yildiz Juve: il leader tecnico sempre in campo. Il dubbio era legittimo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

