Yildiz Juve Tudor non rinuncia mai al suo numero 10 | decisione presa per il Milan ecco come verrà impiegato

Juventusnews24.com | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Yildiz Juve, nessuna sorpresa per il turco: nonostante la stanchezza, sarà lui a guidare l’attacco bianconero nella supersfida di questa sera. In una  Juventus  un po’ incerottata, c’è una sola, grande certezza:  Kenan Yildiz. Anche questa sera, nel big match contro il  Milan, sarà il talento turco a guidare l’attacco della squadra di  Igor Tudor. Nonostante la stanchezza accumulata e una brillantezza leggermente appannata nelle ultime uscite, il tecnico croato non ha alcuna intenzione di rinunciare al suo giocatore più forte. Yildiz Juve: il leader tecnico sempre in campo. Il dubbio era legittimo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

yildiz juve tudor non rinuncia mai al suo numero 10 decisione presa per il milan ecco come verr224 impiegato

© Juventusnews24.com - Yildiz Juve, Tudor non rinuncia mai al suo numero 10: decisione presa per il Milan, ecco come verrà impiegato

In questa notizia si parla di: yildiz - juve

Ultimissime Juve LIVE: incontro nei prossimi giorni per il rinnovo di Yildiz, novità sul futuro di Vlahovic, dall’Inghilterra svelano un nuovo obiettivo dei bianconeri

Yildiz celebrato dalla Juve: il post social dei bianconeri gasa i tifosi ed esalta il 10 bianconero – FOTO

Yildiz Juve, è davvero tutto pronto per il rinnovo: i prossimi giorni possono essere quelli dell’annuncio. I dettagli del nuovo accordo

yildiz juve tudor rinunciaTuttosport - L'Arsenal all'Allianz Stadium per Yildiz: il retroscena e le ultime sul rinnovo con la Juventus - Il club inglese su Yildiz, tra i protagonisti di Juventus- Lo riporta msn.com

yildiz juve tudor rinunciaFuturo Yildiz, Juventus avvisata: “Così potrebbe aver voglia di andar via” | ESCLUSIVO - La presa di posizione su Yildiz e poi l'incursione su Koopmeiners e Milinkovic Savic: il triplo annuncio non passa inosservato. juvelive.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Yildiz Juve Tudor Rinuncia