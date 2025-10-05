Yildiz Juve nessuno come lui! Il dato in cui primeggia in Serie A | solo un altro gioiellino gli contende questa statistica

Yildiz Juve, nessuno come lui! Il dato in cui primeggia in Serie A: ecco in cosa il turco è il migliore di tutti. In vista del big match di questa sera contro il Milan, la Juventus si aggrappa al suo leader tecnico, al giocatore di maggior talento in grado di spaccare la partita: Kenan Yildiz. A confermare la sua centralità nel progetto bianconero non sono solo le impressioni, ma anche le statistiche, che lo incoronano come uno dei giocatori più creativi e decisivi dell’intera Serie A. Un dato, in particolare, evidenzia la sua doppia dimensione di dribblatore e creatore di gioco. In questo campionato, Yildiz è uno degli unici due giocatori ad aver sia tentato almeno 15 dribbling (21 per lui) sia creato almeno 15 occasioni da gol per i compagni (17). 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Yildiz Juve, nessuno come lui! Il dato in cui primeggia in Serie A: solo un altro gioiellino gli contende questa statistica

In questa notizia si parla di: yildiz - juve

Ultimissime Juve LIVE: incontro nei prossimi giorni per il rinnovo di Yildiz, novità sul futuro di Vlahovic, dall’Inghilterra svelano un nuovo obiettivo dei bianconeri

Yildiz celebrato dalla Juve: il post social dei bianconeri gasa i tifosi ed esalta il 10 bianconero – FOTO

Yildiz Juve, è davvero tutto pronto per il rinnovo: i prossimi giorni possono essere quelli dell’annuncio. I dettagli del nuovo accordo

? Yildiz, la vera firma del rinnovo Juve c'è già: Arsenal allo Stadium senza speranze https://tinyurl.com/m9pb8jsp - facebook.com Vai su Facebook

? #Yildiz, la vera firma del rinnovo #Juve c'è già: #Arsenal allo Stadium senza speranze https://tinyurl.com/m9pb8jsp - X Vai su X

Rinnovo Yildiz, a che punto siamo? Ecco come stanno andando avanti le trattative tra il 10 e la Juve: ci sono importanti novità - Tutte le ultime novità sul futuro del talento della Juve: gli aggiornamenti Una notizia che fa sognare i tifosi e che blinda il futuro della Juventus. Secondo juventusnews24.com

Blitz allo Stadium per Yildiz: la Juventus è accerchiata - Tutti pazzi per Yildiz, non hanno perso altro tempo, facendo subito saltare il banco: svolta clamorosa per Juventus- Lo riporta calciomercato.it