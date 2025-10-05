Yildiz Arsenal stasera allo Stadium alcuni scout lo monitoreranno | Arteta lo vuole con sé a Londra ma… Il punto sul futuro del turco

Yildiz Arsenal, sirene dalla Premier per il turco: Arteta lo stima, ma il giocatore pensa solo ai bianconeri. Pronto un contratto fino al 2030. Un palcoscenico prestigioso come Juve-Milan attira inevitabilmente gli sguardi di tutta Europa. E questa sera, all’Allianz Stadium, tra gli osservatori interessati ci saranno anche degli inviati speciali dell’ Arsenal. Come riportato da Tuttosport, i “Gunners” sono sulle tracce di Kenan Yildiz e non hanno alcuna intenzione di mollare la presa. Ma la Juventus e il giocatore hanno le idee chiarissime. Yildiz Juve: il futuro è bianconero. L’interesse dell’ Arsenal per il gioiello turco non è una novità, ma si sta facendo sempre più concreto. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Yildiz Arsenal, stasera allo Stadium alcuni scout lo monitoreranno: Arteta lo vuole con sé a Londra ma… Il punto sul futuro del turco

In questa notizia si parla di: yildiz - arsenal

Arsenal su Yildiz, ma per la Juve è incedibile. Valutazione monstre

Cash e 2 giocatori per Yildiz: offerta pazzesca dell’Arsenal alla Juventus LA RISPOSTA https://blstg.news/eVzg/ - facebook.com Vai su Facebook

La #Juventus vuole blindare Kenan #Yildiz, che piace in #PremierLeague (Chelsea, Liverpool e Arsenal). Per i bianconeri, però, il calciatore non ha prezzo. [@NicoSchira - YouTube] - X Vai su X

Pagina 2 | Yildiz, la vera firma del rinnovo Juve c'è già: Arsenal allo Stadium senza speranze - Il top club di Premier non molla, ma la volontà di Kenan è sempre la stessa e il segnale definitivo è arrivato da tempo: niente da fare ... tuttosport.com scrive

Yildiz, la vera firma del rinnovo Juve c'è già: Arsenal allo Stadium senza speranze - Il top club di Premier non molla, ma la volontà di Kenan è sempre la stessa e il segnale definitivo è arrivato da tempo: niente da fare ... Si legge su tuttosport.com