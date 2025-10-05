Yildiz Arsenal stasera allo Stadium alcuni scout lo monitoreranno | Arteta lo vuole con sé a Londra ma… Il punto sul futuro del turco

Yildiz Arsenal, sirene dalla Premier per il turco: Arteta lo stima, ma il giocatore pensa solo ai bianconeri. Pronto un contratto fino al 2030. Un palcoscenico prestigioso come  Juve-Milan  attira inevitabilmente gli sguardi di tutta Europa. E questa sera, all’Allianz Stadium, tra gli osservatori interessati ci saranno anche degli inviati speciali dell’ Arsenal. Come riportato da  Tuttosport, i “Gunners” sono sulle tracce di  Kenan Yildiz  e non hanno alcuna intenzione di mollare la presa. Ma la  Juventus  e il giocatore hanno le idee chiarissime. Yildiz Juve: il futuro è bianconero. L’interesse dell’ Arsenal  per il gioiello turco non è una novità, ma si sta facendo sempre più concreto. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

