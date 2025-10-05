Yacht e Superyacht | stile Gatsby marmo cabine mobili pianoforti a coda
Trionfa il Made in Italy sulle imbarcazioni da super ricchi. Ecco dieci interni interessanti visti negli ultimi mesi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Curiosità: al Terminal Crociere Zaha Hadid approda Evrima, il superyacht di lusso della Ritz Carlton Yacht Collection
Yacht e superyacht. Novità da sogno tra eleganza e tecnologia al top
Allo Yacht Club de Monaco i capitani di superyacht discutono del futuro del settore
La 65esima edizione del @salonenauticogenova ha attirato a sé un pubblico molto ampio e composto da armatori, operatori di settore e appassionati. Ecco altri highlights dall’edizione 2025 che ha visto ‘sfilare in passerella’ #yacht , #superyacht , imbarcazion - facebook.com Vai su Facebook
Viareggio, varato il superyacht Admiral 67: un capolavoro dei mari - Il superyacht è nato dalla collaborazione del centro stile dell’azienda nautica e il designer Mark Berryman Viareggio, 7 settembre 2024 – Un superyacht dalle linee ... Riporta lanazione.it
Il primo yacht stampato in 3D: 88 metri a emissioni zero e autonomia infinita - Si chiama Pegasus e sarà lanciato entro il 2030: è il primo superyacht al mondo che utilizza la ... Come scrive fanpage.it