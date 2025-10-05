Xiaomi 17T e 17T Pro potrebbero arrivare entro la primavera 2026

Ancora tutto da confermare, ma cresce l'impressione che i nuovi Xiaomi 17T e 17T Pro possano arrivare sul mercato entro la prossima primavera 2026. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net © Tuttoandroid.net - Xiaomi 17T e 17T Pro potrebbero arrivare entro la primavera 2026

Xiaomi 16 e Xiami 16 Pro potrebbero portare novità alla fotocamera frontale

OnePlus 15 e Xiaomi 16 potrebbero portare novità decisamente importanti

Xiaomi 17T Pro potrebbe essere lanciato prima del previsto - Sembra che Xiaomi non solo stia saltando la serie Xiaomi 16T, ma il produttore cinese di smartphone potrebbe prepararsi a lanciare Xiaomi 17T e 17T Pro prima del MWC 2026. Riporta notebookcheck.it

Scoperta la serie Xiaomi 17T e confermate le uscite globali e indiane - Tuttavia, le prime prove suggeriscono che Xiaomi è già passata alla serie Xiaomi 17T, alla quale dedicherà un'uscita globale ... Si legge su notebookcheck.it