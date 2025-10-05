Xbox abbandonerà l’hardware e diventerà un publisher puro per un leaker

Xbox potrebbe presto cambiare pelle in modo radicale, visto che secondo l’informatore SneakeO – una fonte che in passato ha anticipato con precisione i piani di Microsoft – il colosso di Redmond starebbe per abbandonare la produzione di console per trasformarsi in un publisher multipiattaforma puro. Una voce che, se confermata, segnerebbe la fine di un’era per il marchio Xbox, a favore di un modello simile a quello di grandi editori come Electronic Arts o Activision. L’insider parla anche di una nuova ondata di licenziamenti prevista per l’inizio del 2026, e di una ristrutturazione interna già in corso, segnale che l’azienda sta ripensando in profondità la propria strategia. 🔗 Leggi su Game-experience.it

