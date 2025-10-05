Xbox abbandona le console per concentrarsi sul publishing software

Il panorama di Xbox sta attraversando un periodo caratterizzato da importanti cambiamenti e voci di mercato che potrebbero segnare una svolta decisiva per il futuro della compagnia. Le recenti indiscrezioni riguardano sia la strategia commerciale che lo sviluppo hardware, suscitando grande interesse tra gli appassionati e gli analisti del settore. l'evoluzione della strategia di xbox: focus sul software e sulla cloud gaming. la trasformazione da hardware a piattaforma software. Secondo fonti affidabili, Microsoft potrebbe abbandonare definitivamente la produzione di nuove console Xbox, concentrandosi invece su un modello basato principalmente sul software.

