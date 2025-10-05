WWE | Una nuova dipendente in arrivo per il Secret Hervice di Chelsea Green?
Chelsea Green ha già un solido gruppo di alleate con il suo Secret Hervice, ma potrebbe esserci una nuova candidata pronta a unirsi alla fazione. Su Twitter, la Star di NXT, Karmen Petrovic ha espresso il suo interesse a entrare nel gruppo della prima Women’s United States Champion: “@ImChelseaGreen dobbiamo parlare di come aggiungere un po’ di grinta al Secret Hervice. chiamami ” @ImChelseaGreen we need to talk about adding a lil bit of sharpness to the secret hervice. call me — karmen petrovic (@karmenwwe) October 4, 2025 I fan hanno accolto con entusiasmo l’idea: uno ha taggato la Green dicendo che Petrovic sarebbe una “aggiunta perfetta” al Secret Hervice @ImChelseaGreen she would be the perfect addition to the secret hervice — D (@darienmuldrew) October 4, 2025 Un altro utente ha commentato dicendo che Karmen è “fin troppo qualificata” I think Karmen’s overly qualified!!! Give her a chance Chelsea. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
