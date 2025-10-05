WWE | Tama Tonga batte tutti è lui la star più costosa del web
Cameo è un servizio video che permette ai fan di richiedere, a pagamento, un messaggio personalizzato dal proprio personaggio famoso preferito. Tra le migliaia di celebrità presenti su Cameo, una Superstar della WWE si distingue per essere la più costosa di tutte. Tama Tonga è infatti la celebrità con il prezzo più alto su Cameo: i suoi video costano ben 10.000 dollari. Ogni video ha una durata media di 1 minuto e 13 secondi, il che significa che i fan pagano circa 136,98 dollari al secondo per il tempo di Tonga. Attualmente, Tonga conta 36 recensioni, tutte a cinque stelle. Tama Tonga supera tutti, anche Ric Flair e Kurt Angle. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
In questa notizia si parla di: tama - tonga
