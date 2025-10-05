WWE | Jordynne Grace accontentata da Ava sarà arbitro speciale nel 4vs4 femminile

Lo speciale condiviso NXTvsTNA Showdown andrà in scena martedì prossimo e nei giorni scorsi aveva fatto tanto discutere un’assenza importante, quella dell’ex TNA e ora ad NXT Jordynne Grace. Una discussione alimentata dalla stessa Juggernaut con un video sui social in cui ricordava ad Ava e Santino Marella, GM di NXT e direttore delle operazioni TNA, come questa collaborazione fruttuosa tra le due federazioni fosse soprattutto merito suo, in quanto la prima a varcare la “porta proibita” partecipando alla Royal Rumble femminile da campionessa mondiale TNA. Nel video Jordynne aveva chiesto ad Ava e Santino di risolvere la situazione e trovare un modo per farla partecipare allo speciale e una soluzione adesso è stata trovata. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE: Jordynne Grace accontentata da Ava, sarà arbitro speciale nel 4vs4 femminile

In questa notizia si parla di: jordynne - grace

WWE: Blake Monroe tradisce Jordynne Grace, Jacy Jayne mantiene il titolo NXT ad Evolution

WWE: la campionessa di EVOLVE, Kali Armstrong, debutta a NXT, ma Jordynne Grace rovina tutto

WWE: Blake Monroe vince facilmente al debutto, in singolo, sul ring e poi placa la furia di Jordynne Grace

Jordynne Grace critica duramente a NXT y TNA https://superluchas.com/jordynne-grace-critica-duramente-a-nxt-y-tna/… #JordynneGrace #WWENXT #WWE #TNAiMPACT #TNABoundForGlory - X Vai su X

La TNA Wrestling invade NXT durante il main event tra Oba Femi e Trick Williams, parte lo scontro tra Blake Monroe e Jordynne Grace e molto altro a WWE NXT! Guarda gli highlight della puntata tinyurl.com/35kdnxjr Rivivi le emozioni dello show on deman - facebook.com Vai su Facebook

WWE: Jordynne Grace alla Royal Rumble dopo l’addio alla TNA? - La scorsa notte è andato in onda Genesis, primo evento della collaborazione tra TNA e WWE, e tra i match in programma c’era quello tra Tessa Blanchard e Jordynne Grace. Come scrive spaziowrestling.it

WWE: Jordynne Grace nel main roster? Non è ancora il momento - Ad inizio anno la WWE è riuscita a mettere sotto contratto Jordynne Grace garantendole, come vi abbiamo riportato dopo la sua firma, uno stipendio da main roster. Si legge su spaziowrestling.it