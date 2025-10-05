WWE | Joe Hendry protagonista di un Live Event NXT a pochi giorni dallo Showdown

Nonostante WWE NXT e TNA si stiano preparando per lo scontro interpromozionale di martedì prossimo, questo non ha fermato Joe Hendry dall’apparire ad un recente live event. Il wrestler scozzese è stato il protagonista dell’evento dal vivo di NXT tenutosi il 4 ottobre al MLK Center di Gainesville, in Florida, dove ha sconfitto Cutler James nel main event, chiudendo lo show. L’apparizione di Hendry arriva proprio mentre la tensione sale per lo speciale televisivo NXT vs. TNA Showdown del 7 ottobre. L’evento vedrà una diretta competizione tra i due roster, con diversi match interpromozionali già annunciati. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE: Joe Hendry protagonista di un Live Event NXT a pochi giorni dallo Showdown

In questa notizia si parla di: hendry - protagonista

WWE: Joe Hendry si candida per Showdown ma non entra nella card - Joe Hendry ha pubblicato un suo video in cui si è congratulato con Jordan Grace, ha ricordato il suo regno da TNA Champion e ha assicurato che anche lui sarà a Showdown: ... Secondo spaziowrestling.it

TNA: Joe Hendry ha già firmato con la WWE? Non così di fretta - Da tempo si dice che Joe Hendry abbia già firmato con la WWE ma Carlos Silva ha voluto frenare queste voci (almeno temporaneamente) ... Segnala spaziowrestling.it