Wullaert MVP di Inter-Ternana | Felice per i tre punti ora…

Inter News 24 Le parole di Tessa Wullaert, calciatrice dell’Inter Women, dopo la vittoria nella prima giornata di Serie A contro la Ternana. L’ Inter Women vince la prima gara stagionale della Serie A Femminile, inaugurata proprio nel lunch match di oggi dalla squadra di Gianpiero Piovani contro la Ternana. Una vittoria che i nerazzurri hanno sottoscritto con una manita che non lascia spazio all’immaginazione, risultato che Tessa Wullaert, eletta MVP della sfida valida per la prima giornata di campionato, commenta brevemente a caldo nell’immediato post-match a Inter TV. La prestazione delle nerazzurre ha messo in mostra organizzazione, intensità e qualità tecnica, elementi che confermano le ambizioni dell’Inter Women per la stagione 202526. 🔗 Leggi su Internews24.com

