WTA Wuhan 2025 | Lucia Bronzetti centra la qualificazione nel tabellone principale

Oasport.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lucia Bronzetti si è qualificata per il tabellone principale del WTA 1000 di Wuhan, l’ultimo dell’anno di questa categoria. Se ieri Elisabetta Cocciaretto si era dovuta subito fermare in modo netto con Antonia Ruzic (6-3 6-1, poi la croata si è anche lei inserita nel main draw), la riminese si è imposta oggi sull’australiana Kimberly Birrell per 63 4-6 6-4 dopo due ore e 41 minuti di lotta. Dopo che ieri erano stati pochi i problemi con la cinese Fangran Tian (6-4 6-2), 22enne pechinese con un trascorso a UCLA, quest’oggi il livello si alza decisamente contro una giocatrice dalla storia particolare: è nata a Dusseldorf, in Germania, da genitori australiani, tornati nella madrepatria dopo pochi mesi. 🔗 Leggi su Oasport.it

