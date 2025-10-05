Wta Pechino Errani-Paolini vincono la finale di doppio

Per Sara Errani e Jasmine Paolini questo è il quarto titolo del 2025, il nono di coppia: le due sono di nuovo campionesse di doppio al China Open. Battute in finale la giapponese Kato e l’ungherese Stollar con il punteggio di 6-7, 6-3, 10-2 in un’ora e 34 minuti. Con il trionfo al China Open le azzurre salgono al n. 1 della Race Wta di doppio, superando TownsendSiniakova. Un match che ha cambiato volto dal secondo set. L’inizio del match non è stato brillante, con Kato e Stollar che nel primo game hanno una palla break. Dal secondo set la musica è cambiato, con le due azzurre che usano la combinazione perfetta: Jasmine da fondo e Sara a rete. 🔗 Leggi su Open.online

