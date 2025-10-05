Wta Pechino 2025 trionfo Errani-Paolini nel doppio

Nuovo trionfo nel doppio per Sara Errani e Jasmine Paolini. La coppia azzurra vince nella finale del doppio al Wta Pechino 2025 – dotato di un montepremi di 8.963.700 dollari – che si sta disputando sui campi in cemento dell’Olympic Green Tennis Centre della capitale cinese. Errani e Paolini hanno superato in tre set – 6-7 (7-1), 6-3, 10-2 – la coppia formata dalla giapponese Miyu Kato e dall’ ungherese Fanny Stollar. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

